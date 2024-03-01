Суспільство

Україні потрібна така кількість боєприпасів, яку не може поставити жодна держава, — Камишін

1 Березня 2024 16:17
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зброя
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін / Фото: Суспільне

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що, оскільки триває жорстка артилерійська війна, Україні потрібна така кількість снарядів, яку “не може поставити жодна держава”, навіть США.

Про це посадовець повідомив у інтерв’ю The Independent.

Водночас Камишін зазначив, що Україна позиціює себе як світового піонера в галузі безпілотних технологій, бо БПЛА стали наріжним каменем на полі бою.

“Внутрішнє виробництво має вирішальне значення. Цього року ми можемо зробити понад мільйон FPV-дронів, а також тисячі безпілотників, які зможуть пролітати понад 1 000 кілометрів, досягаючи нафтопереробних заводів у РФ. Це змінює правила гри”, — підкреслив міністр.


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