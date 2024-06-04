Україні необов’язково вступати в НАТО для досягнення миру, – Байден

Президент США Джо Байден озвучив своє бачення миру в Україні, коли Росія більше ніколи не зможе на неї напасти. Для цього членство в НАТО не є необхідністю, заявив Байден в інтерв’ю журналу Time.

“Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому”, – сказав Байден.

Президент США також заперечив тезу, що НАТО стоїть на шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні.

“Ні, ми стоятимемо на шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України”, – сказав він.