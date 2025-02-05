Україні необхідна дорозвідка РЗМ для визначення можливостей співпраці – Оринчак

Україна має провести додаткову розвідку родовищ рідкісноземельних металів (РЗМ), щоб точно визначити їхній обсяг і якість для потенційного партнерства з іншими країнами. Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак в етері телеканалу “Еспресо“.

“З 118 відомих у світі корисних копалин Україна має 117. Якщо говорити про РЗМ, то у нас є понад 20 видів, які визнані Європейським Союзом у Raw Materials Act, ухваленому 16 березня 2023 року”, – зазначила Оринчак.

Вона наголосила, що наразі в Україні наявні як прогнозовані, так і підтверджені ресурси рідкісноземельних металів, проте точні обсяги потребують уточнення.

“Оцінки щодо вартості ресурсів, які варіюються від 12 до 20 трильйонів доларів, є популістичними та нереалістичними. Кожне родовище потребує індивідуального підходу. Лише після дорозвідки ми зможемо визначити, які обсяги маємо, їхню якість та можливості для співпраці з партнерами”, – підкреслила експертка.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би домовитися з Україною про постачання рідкісноземельних металів в обмін на допомогу від Сполучених Штатів. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував цю ініціативу.