Україні можуть надати гарантії безпеки на зразок НАТО – Віткофф

Спецпосланець США Стів Віткофф повідомив CNN, що під час переговорів у Алясці президент РФ Володимир Путін погодився допустити положення про колективну оборону для України у майбутній мирній угоді.

За словами Віткоффа, це положення подібне до статті 5 НАТО, яка передбачає, що напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх. Воно дозволяє обійти вимогу Росії, щоб Україна ніколи не могла вступити до НАТО.

«Ми домовилися, що США та інші європейські країни можуть фактично запропонувати гарантії безпеки на зразок статті 5», – зазначив Віткофф у ефірі програми State of the Union. Він додав, що це рішення буде прийматися з урахуванням інтересів України, і ключове питання – що українська сторона зможе прийняти.

Віткофф назвав це «першим випадком, коли Росія погодилася на включення такого положення до мирної угоди».

Поки що від Путіна та інших російських офіційних осіб не надходили коментарі щодо цієї заяви американської сторони.

Раніше Трамп поставив під сумнів тлумачення статті 5 Північноатлантичного договору про захист союзників НАТО в разі нападу. Про це він сказав у червні 2025 рокуна борту літака Air Force One по дорозі на саміт НАТО в Гаазі.

На питання, чи будуть США дотримуватися статті 5 про колективну оборону країн – членів НАТО, Трамп відповів, що “це залежить від вашого визначення цієї статті”. “Існує багато визначень статті 5. Ви це знаєте, чи не так? Але я прагну бути їхнім другом, ви знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів, і я прагну допомагати їм”, – сказав президент США.