Українцям запропонували продовжити візу для перебування у Великобританії на 18 місяців

Українці, які шукали притулку у Великій Британії після вторгнення Росії, отримають 18-місячну візу за новою схемою продовження, передає Sky News.

Перші візи, які надавали людям трирічний термін перебування у Великій Британії в рамках таких програм, як “Будинки для України”, “Українська сімейна програма” та “Програма продовження перебування для України”, закінчуються у березні 2025 року.

Але Міністерство внутрішніх справ заявило, що особи, які перебувають під однією з візових схем, тепер зможуть подати заяву на перебування до вересня 2026 року і матимуть такі ж права на доступ до роботи, пільг, охорони здоров’я та освіти.

“Ця нова схема продовження віз дає українцям у Великій Британії впевненість і заспокоєння щодо їхнього майбутнього, оскільки війна триває, і ми продовжимо надавати безпечний притулок тим, хто втікає від конфлікту”, – сказав Том Персґлов, міністр з питань прикордонного контролю.

“Сім’ї по всій країні відкрили свої домівки та серця для народу України, проявляючи надзвичайну щедрість, зокрема, пропонуючи притулок тим, хто тікає від жахів війни”, додав він.

З початку вторгнення 24 лютого 2022 року понад 283 000 українців отримали або продовжили притулок у Британії.

Протягом декількох місяців після початку війни багато британців пропонували свої домівки біженцям, які рятувалися від конфлікту.

Ті, хто успішно зареєструвався, щоб стати спонсором, і їм підібрали українського гостя або родину, отримують 350 фунтів стерлінгів на місяць протягом першого року перебування гостей у Великій Британії та 500 фунтів стерлінгів – протягом другого року.

Міністерка житлово-комунального господарства Фелісіті Б’юкен сказала, що хоче віддати належне тим спонсорам по всій країні, які проявили “надзвичайну щедрість”, але додала, що потрібно, щоб до них долучилися інші.

“Уряд продовжує надавати їм “подячні” виплати на знак визнання їхньої підтримки, – сказала вона.

“Оскільки приїжджає все більше сімей, нам буде потрібно більше спонсорів. Я закликаю всіх, хто зацікавлений у прийомі, перевірити своє право на отримання допомоги і подати заявку якомога швидше”.

Велика Британія також надає Україні військову, гуманітарну та економічну підтримку на суму 11,8 млрд фунтів стерлінгів.

Українські біженці, хто перебуває у Великій Британії за програмами “Будинки для України”, “Українська родинна програма”, “Програма продовження перебування в Україні” та “Leave Outside the Rules”, матимуть право подати заявку на продовження візи протягом останніх трьох місяців дії існуючої візи.