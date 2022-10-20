Українцям дозволили купувати долари США за офіційним курсом НБУ

Із 21 жовтня Національний банк запроваджує новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви.

“Згідно з рішенням Національного банку тепер дозволено купувати долари США за офіційним курсом НБУ без обмежень за сумою з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення терміну депозиту”, – повідомили в НБУ.

Відсоткова ставка за депозитом установлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від шести місяців із можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

Як купівля, так і продаж валюти здійснюватиметься за офіційним курсом Національного банку, який діятиме в день проведення кожної з операцій.

“Тобто громадянин зможе вкласти певну суму зараз на депозит у доларах США за курсом 36,57 грн/дол. США та через шість місяців отримати суму в гривнях, яка відповідатиме курсу НБУ на дату закінчення депозиту”, – пояснив регулятор.

Такий інструмент поповнить лінійку альтернативних інструментів купівлі готівкової іноземної валюти, а отже сприятиме зниженню попиту на неї. Це дасть змогу зменшити тиск на курс на готівковому валютному ринку, який визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Важливо, що запровадження валютного депозиту не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, ураховуючи, що цей продукт передбачає зворотний продаж іноземної валюти. Новий інструмент розроблявся у співпраці з банками й окремі банки запровадять його найближчим часом.