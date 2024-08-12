Кримінал

Українця вбито в притулку для біженців у німецькому Ростоку, – Der Spiegel
12 Серпня 2024 21:20
читать на русском →
біженці, німеччина
Ілюстративне фото / DPA

Українець помер у притулку для біженців у німецькому Ростоку. У понеділок близько 12:15 важко пораненого чоловіка виявив співробітник служби охорони, повідомляє Der Spiegel.

Видання пише, що медики прибули занадто пізно: викликаний лікар швидкої допомоги зміг констатувати лише смерть 46-річного біженця з України від “важких поранень”.

Обставини смерті вказують на вбивство, тому розпочато кримінальне розслідування, у зв’язку з чим “ніяка додаткова інформація не може бути надана”, повідомили в поліції Ростока.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
12 Серпня 2024 18:41

Під контролем ЗСУ знаходиться близько 1000 км² території Росії, – Сирський
12 Серпня 2024 21:01

Сенатори закликали адміністрацію Байдена зняти обмеження на удари американською зброєю по території РФ
12 Серпня 2024 19:32

Довірену особу ексзаступника міністра енергетики Хейла взяли під варту
12 Серпня 2024 17:25

Від початку доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, – Генштаб
12 Серпня 2024 15:25

В Росії підтвердили втрату 28 населених пунктів у Курській області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки