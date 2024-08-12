Українця вбито в притулку для біженців у німецькому Ростоку, – Der Spiegel

Українець помер у притулку для біженців у німецькому Ростоку. У понеділок близько 12:15 важко пораненого чоловіка виявив співробітник служби охорони, повідомляє Der Spiegel.

Видання пише, що медики прибули занадто пізно: викликаний лікар швидкої допомоги зміг констатувати лише смерть 46-річного біженця з України від “важких поранень”.

Обставини смерті вказують на вбивство, тому розпочато кримінальне розслідування, у зв’язку з чим “ніяка додаткова інформація не може бути надана”, повідомили в поліції Ростока.