Суворіші перевірки й санкції: у Німеччині змінюють правила соцвиплат для українців

З 1 липня українські біженці в Німеччині, а також сотні тисяч безробітних замість соціальної допомоги Bürgergeld отримуватимуть так званий базовий дохід — Grundsicherung.

Про це пише DW.

Зміна системи виплат супроводжуватиметься суворішими правилами для працездатних, але довгостроково безробітних жителів Німеччини.

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Зокрема, джобцентри ретельніше перевірятимуть вартість активів отримувачів допомоги та умови їхнього проживання. Також посилюються санкції за порушення правил отримання виплат.

Ще одна важлива зміна — центри зайнятості тепер більше орієнтуватимуться на швидке працевлаштування отримувачів допомоги, а не на навчання чи підвищення кваліфікації.

Якщо людина пропускатиме зустрічі в центрі зайнятості або не подаватиме заявки на роботу, виплати можуть скоротити або повністю скасувати.

Також безробітні повинні будуть погоджуватися навіть на роботу нижчої кваліфікації, якщо вони фізично, психічно та психологічно здатні її виконувати.

За новими правилами скорочуються пільгові періоди, протягом яких джобцентри раніше не враховували заощадження та витрати на житло, що перевищували встановлені межі компенсації.

Відтепер заощадження до 40 тисяч євро мають використовуватися отримувачами допомоги вже в перший рік після подання заяви. Витрати на житло покриватимуться лише обмежено.

Очікується, що з 1 липня базовий дохід замість Bürgergeld отримуватимуть близько 5,5 млн жителів Німеччини.

За оцінками tagesschau, лише менше третини з них доступні для ринку праці. Водночас 1,2 млн безробітних не мають підтвердженої професійної кваліфікації.

Близько 16 тисяч людей у Німеччині вважаються “повними відмовниками” — вони неодноразово відхиляли пропозиції роботи та не з’являлися на зустрічі в центри зайнятості.

Ще близько 2 млн отримувачів допомоги не доступні для ринку праці, оскільки доглядають за родичами, є батьками-одинаками або вже працюють, але заробляють недостатньо й потребують додаткової підтримки.

Окрему частину отримувачів допомоги становлять діти та молодь — їх близько 1,8 млн.