Суспільство

Українці закликають заборонити участь екстрасенсів у телемарафоні
17 Жовтня 2024 09:30
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телебачення
Ілюстративне фото / РБК-Україна

На сайті Уряду з’явилася петиція із закликом заборонити транслювати екстрасенсів та інших представників псевдонаукових течій у національному телемаратоні.

Ініціаторка петиції Наталія Яковлєва висловлює стурбованість тим, що телеканали запрошують екстрасенсів для прогнозування подій війни та тлумачення майбутнього за допомогою карт таро.

Яковлєва вважає небезпечним, що деякі з цих людей мають проросійське минуле і можуть непомітно поширювати деструктивні наративи, які шкодять українському суспільству.

Вона також нагадує, що телемарафон фінансується з державного бюджету, тому неприпустимо витрачати кошти платників податків на програми, які вводять глядачів в оману псевдонауковими прогнозами.


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