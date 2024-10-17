Українці закликають заборонити участь екстрасенсів у телемарафоні

На сайті Уряду з’явилася петиція із закликом заборонити транслювати екстрасенсів та інших представників псевдонаукових течій у національному телемаратоні.

Ініціаторка петиції Наталія Яковлєва висловлює стурбованість тим, що телеканали запрошують екстрасенсів для прогнозування подій війни та тлумачення майбутнього за допомогою карт таро.

Яковлєва вважає небезпечним, що деякі з цих людей мають проросійське минуле і можуть непомітно поширювати деструктивні наративи, які шкодять українському суспільству.

Вона також нагадує, що телемарафон фінансується з державного бюджету, тому неприпустимо витрачати кошти платників податків на програми, які вводять глядачів в оману псевдонауковими прогнозами.