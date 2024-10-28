Українці виявилися найчисленнішою групою іноземців, яким Німеччина відмовила у в’їзді

У 2024 Німеччина відмовила у в’їзді майже шістьом тисячам українців. На другому місці за кількістю відмов опинилися сирійці — 4708, а на третьому афганці — 2396.

Як пише таблоїд Bild, йдеться про мігрантів, які раніше не мали права на проживання в Німеччині або були позбавлені його раніше.

Разом з тим, станом на початок жовтня, вже 266 тисяч українських біженців змогли працевлаштуватися в Німеччині. Канцлер країни Олаф Шольц назвав це великим успіхом, йдеться у матеріалі DW.

У вересні Берлін оголосив про посилення контролю на кордонах. До таких заходів вдалися через перезавантаження системи надання притулків і, попередньо, триватимуть вони шість місяців.