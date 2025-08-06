Українці, утримувані в підвалі на кордоні Росії та Грузії, оголосили голодування

Щонайменше 15 громадян України, які застрягли на кордоні з Грузією після видворення з Росії, оголосили, що почали голодування. Вранці 6 серпня вони передали відповідну заяву начальнику митної служби Грузії, повідомила “Новая газета Европа”, посилаючись на джерела.

Українці вимагають, щоб буферну зону в грузинському прикордонному пункті “Верхній Ларс — Дарьялі”, де вони перебувають, відвідав консул України. Також вони вимагають:

Реклама

надати медичну допомогу,

пояснити, чому їх утримують на кордоні двох країн,

роз’яснити їх юридичний статус,

надати гарантії проїзду до України

і гарантії, що їх не повернуть до Росії,

а також звільнити з підвалу, де вони утримуються.

Крім грузинських прикордонників, заяву про голодування надіслали до посольства України в Грузії, апарату омбудсмена Грузії, Генпрокуратури Грузії, правозахисних організацій Amnesty International і Human Rights Watch, а також до агентства ООН у справах біженців у Грузії.

Росія направляє до російсько-грузинського кордону українців, які спочатку були засуджені та увʼязнені на тих територіях України, які тимчасово окупувала Росія. РФ примусово перемістила українців із території України у власні колонії, а після відбуття ними строку — депортувала з країни. Росія навмисно відправляє українців на російсько-грузинський кордон.

Українські дипломати працюють над розвʼязанням проблеми, зазначають в МЗС. Зокрема, завдяки погодженому механізму контрольованого транзиту вже евакуювали частину українців.

20 липня міністерство закордонних справ Грузії заявило, що не може впустити до країни українців з транзитного пункту через “безпекові інтереси”, а також недійсні документи.