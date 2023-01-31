Суспільство

Українці стали частіше одружуватися

31 Січня 2023 07:45
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брак

Кількість шлюбів, укладених в Україні у 2022 році, зросла порівняно з попереднім роком. Водночас кількість розлучень скоротилася.

Протягом березня-грудня 2022 року пов’язали себе узами шлюбу більш ніж 198 тисяч пар. За даними міністерства юстиції, це на 7,7 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Зростання кількості укладених шлюбів саме під час воєнних дій психологи пояснюють, зокрема, потребою людей у стабільності та безпеці.

Крім того, на час військового стану уряд спростив порядок укладення шлюбу для військовослужбовців, правоохоронців та медиків, дозволивши їм одружитися заочно за наявності завіреної керівником заяви. Також розписатись можна онлайн.

Втім, не всі пари вирішують одружитися лише з емоційних причин. За словами психологів, багатьма людьми керують раціональні мотиви, особливо у відносинах, де один із партнерів – військовий.

“Укладають шлюби, щоб мати юридичні права та отримати доступ до людини в лікарні, наприклад, у разі поранень. Громадянські також вдаються до такого з розумінням, що будь-якої миті може прилетіти ракета, їх кохану людину може поранити і вони не матимуть права потрапити за потреби у реанімацію”, – пояснюють фахівці.

Статистика розлучень також має тенденцію до зниження. За даними Мін’юсту України, протягом березня-грудня 2022 року шлюб розірвали на 11,5 тисяч сімей менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Якщо процедуру одруження спростили, порядок розлучення в Україні залишився таким самим. Пари, які мають неповнолітніх дітей, або партнери, що перебувають за кордоном, маючи статус тимчасового захисту, або ж одна сторона проти, можуть розірвати відносини тільки через суд.

В Україну для цього можна не повертатися, найнявши адвоката. Подати заяву можна й самостійно через електронний суд, якщо добре розумітися на процедурі.


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