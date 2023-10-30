Українці скептично ставляться до виборів через інтернет (опитування)

65% опитаних українців негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування на виборах через інтернет, оскільки переживають за ризики фальсифікацій.

Про це йдеться в соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Респондентів питали, як вони ставляться до ідеї запровадити можливість голосування на виборах через інтернет: позитивно, бо це по-сучасному і крок уперед в технологіях демократії чи негативно, бо це створює ризики фальсифікації.

65% опитаних відповіли, що сприймають таку ідею негативно, підтримують її 29% та ще 6% не змогли відповісти. У КМІС зазначають, що вперше ставили це запитання в листопаді 2021 року і тоді показники були схожі: 66% — негативне ставлення, 29% — позитивне.

Трохи більш відкриті до ідеї дистанційного голосування були респонденти на півдні та сході України — по 31%, на заході та у центрі таку ідею підтримали по 28% опитаних.

Соціологи також опитували українців, коли слід проводити вибори. Абсолютна більшість опитаних — це 81% — відповіли, що після закінчення війни. 16% респондентів відповіли, що вибори варто провести у визначені Конституцією терміни: парламентські — у жовтні 2023 року, президентські — у березні 2024-го.

У всіх регіонах України більшість респондентів виступили проти проведення виборів під час війни: захід — 84%, центр — 82%, південь — 79%, схід — 74%.

Щодо часу виборів в Україні соцопитування проводили 30 вересня-13 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Всього опитали 2007 громадян України віком від 18 років у всіх регіонах України (крім АР Крим), які на момент опитування проживали на території України у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Паралельно проводилося опитування щодо ставлення до дистанційного голосування: так само опитали 1 010 респондентів (формальна похибка – 2,4%).