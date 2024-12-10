Українці розповіли, кому з іноземних лідерів вони довіряють

Згідно з результатами опитування, проведеного на замовлення центру “Нова Європа“, українці найпозитивніше ставляться до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (65% довіри) та президента Польщі Анджея Дуди (64,6%).

Третє місце у рейтингу довіри посів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (59,9%), за ним — президент Франції Емманюель Макрон (58,4%) і президентка Молдови Мая Санду (57,3%). Президент США Джо Байден отримав 55,2% довіри.

Автори дослідження звернули увагу на загальне зниження рівня довіри до закордонних лідерів. Наприклад, довіра до Байдена впала з 82% минулого року до 55,2% цього року — на 27 відсоткових пунктів. Аналогічно, рівень довіри до канцлера Німеччини Олафа Шольца знизився з 61,4% до 36,9% (падіння на 24,5 пунктів).

Дослідження було проведено із 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.