Українці почнуть навчання на Leopard 2 попри відсутність домовленості на їх постачання

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2, хоча про їх надання рішення поки що немає, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися.

Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся.

Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні програми екіпажів на “Леопардах 2”, – розповів Олексій Резніков в інтерв’ю “Голосу Америки“.

За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки “танковим” ініціативам – Польщі щодо “Леопадрів” та Британії щодо “Челленджерів”.