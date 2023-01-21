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Українці почнуть навчання на Leopard 2 попри відсутність домовленості на їх постачання

21 Січня 2023 14:20
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навчання, Резніков

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2, хоча про їх надання рішення поки що немає, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. 

Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. 

Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні програми екіпажів на “Леопардах 2”, – розповів Олексій Резніков в інтерв’ю “Голосу Америки“.

За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки “танковим” ініціативам – Польщі щодо “Леопадрів” та Британії щодо “Челленджерів”.


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