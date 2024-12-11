Суспільство

Українці почали отримувати перші “тисячі Зеленського”
11 Грудня 2024 11:18
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єПідтримка
Тисяча гривень / Фото: НБУ

Українці почали отримувати виплати в межах програми “Зимова єПідтримка”. Перші перекази державної допомоги у розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Також відучора заявки приймаються через банки-партнери. А отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту, повідомив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль.

Станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей, додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тисячу гривень можна буде витратити на:

  • товари українського виробництва (імовірно йдеться про товари, зареєстровані в програмі “Національний кешбек”);
  • комунальні послуги;
  • купити квитки на поїзди “Укрзалізниці”;
  • відвідування культурних закладів;
  • ліки;
  • книжки українських видавництв;
  • мобільний зв’язок;
  • на підтримку ЗСУ – перерахувати гроші можна буде конкретному підрозділу, на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунки волонтерського фонду.

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