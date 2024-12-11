Українці почали отримувати перші “тисячі Зеленського”

Українці почали отримувати виплати в межах програми “Зимова єПідтримка”. Перші перекази державної допомоги у розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Також відучора заявки приймаються через банки-партнери. А отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту, повідомив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль.

Станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей, додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тисячу гривень можна буде витратити на: