Українці почали отримувати перші “тисячі Зеленського”

Українці почали отримувати виплати в межах програми “Зимова єПідтримка”. Перші перекази державної допомоги у розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.
Також відучора заявки приймаються через банки-партнери. А отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту, повідомив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль.
Станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей, додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тисячу гривень можна буде витратити на:
- товари українського виробництва (імовірно йдеться про товари, зареєстровані в програмі “Національний кешбек”);
- комунальні послуги;
- купити квитки на поїзди “Укрзалізниці”;
- відвідування культурних закладів;
- ліки;
- книжки українських видавництв;
- мобільний зв’язок;
- на підтримку ЗСУ – перерахувати гроші можна буде конкретному підрозділу, на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунки волонтерського фонду.