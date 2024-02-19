Українці майже вдвічі менше задонатили у 2023 році, ніж на початку повномасштабного вторгнення — Опендатабот

Українці протягом 2023 року задонатили у три найбільших благодійних фонди 18,75 мільярдів гривень. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними “Опендатабот” із посиланням на дані з United 24, Повернись живим та Фонду Притули.

Зазначається, що у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн. З них 2/3 було зібрано за перших півроку – 24 млрд грн.

У 2023 році лідером серед благодійних організацій став United 24: фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми – 12,07 млрд грн. Фонд “Повернись живим” своєю чергою зібрав 20% від усіх накопичень за рік – 0,9 млрд грн.

“Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні – 0,31 млрд грн”, — додали в Опендатабот.