Українці без військового квитка будуть обмежені в консульських послугах

У законопроєкт про мобілізацію повернули обмеження консульських послуг тим українцям, хто не має військового квитка.

Про це повідомила нардеп Ірина Фріз за підсумками засідання комітету Ради з нацбезпеки.

“Комітет повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів”, – повідомила Фріз.

Крім того, за її словами, комітет вирішив заново розглянути питання блокування рахунків, заборони керування автомобілем і виїзду за кордон для ухилянтів. Раніше ці норми були із законопроєкту виключені правками. Тепер їх можуть знову туди повернути.

При цьому, за її словами, без зміни залишили послаблення щодо електронного кабінету призовника – відкривати його, як і раніше, буде правом, а не обов’язком (як було в первісній версії законопроєкту).