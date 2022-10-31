Україна звільнить всю свою територію, включаючи Крим, до літа 2023 року – Бен Ходжес

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю «Голосу Америки» – про необхідність постачання західних танків для армії України та ядерного шантажу Кремля:
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Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю «Голосу Америки» – про необхідність постачання західних танків для армії України та ядерного шантажу Кремля:
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