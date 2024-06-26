Україна зіграла внічию з Бельгією, тим самим завершила виступи на Євро-2024

Збірна України залишилася поза плей-оф чемпіонату Європи-2024 за підсумками третього туру в групі Е. “Синьо-жовті” у заключному матчі на турнірі зіграли внічию з Бельгією — 0:0.

До останнього туру всі чотири збірні квартету підходили з однаковим доробком у три очки. За додатковими показниками групу очолювала Румунія; Україна натомість посідала останню, четверту сходинку.

Для виходу до 1/8 фіналу Україні було необхідно перемагати бельгійців або грати внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина — Румунія закінчиться перемогою однієї з команд, але поєдинок завершився рахунком 1:1.

Підсумкова таблиця групи Е