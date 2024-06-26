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Україна зіграла внічию з Бельгією, тим самим завершила виступи на Євро-2024
26 Червня 2024 21:05
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Євро-2024, футбол
Матч Україна — Бельгія на Євро-2024 / Фото: uefa

Збірна України залишилася поза плей-оф чемпіонату Європи-2024 за підсумками третього туру в групі Е. “Синьо-жовті” у заключному матчі на турнірі зіграли внічию з Бельгією — 0:0.

До останнього туру всі чотири збірні квартету підходили з однаковим доробком у три очки. За додатковими показниками групу очолювала Румунія; Україна натомість посідала останню, четверту сходинку.

Для виходу до 1/8 фіналу Україні було необхідно перемагати бельгійців або грати внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина — Румунія закінчиться перемогою однієї з команд, але поєдинок завершився рахунком 1:1.

Підсумкова таблиця групи Е

  • Румунія — 4 очки (3 матчі), 4:3 (різниця голів)
  • Бельгія — 4 (3), 2:1
  • Словаччина — 4 (3), 3:3
  • Україна — 4 (3), 2:4

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