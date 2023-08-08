Суспільство

Україна здобула “золото” у метанні диску

8 Серпня 2023 21:48
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чемпіонат, спортсмени

18-річний метальник диска Михайло Брудін здобув перше “золото” для України на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Єрусалимі.

Про це пише “Суспільне Спорт”.

Брудін став переможцем кваліфікації у метанні диска вагою 1.75 кг на юніорському Євро. Причому зробив це український легкоатлет з новим особистим рекордом та найкращим результатом сезону у світі серед юніорів – у першій ж спробі виконав норматив і пройшов до фіналу зі спробою 65.48 м.

У фіналі Брудін боровся за звання чемпіона з 12-ма іншими метальниками. І здобув переконливу перемогу: найближчого переслідувача український легкоатлет випередив на понад 6 метрів.

Михайло Брудін – 18-річний метальник диска, який народився в Донецьку і представляє Донецьку область. До початку повномасштабного вторгнення Росії до України тренувався в Дружківці. Чемпіон Європи U18, бронзовий призер чемпіонату світу U20. Обидва досягнення підкорились йому у 2022 році.


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