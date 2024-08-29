Спорт

Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024
29 Серпня 2024 20:19
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олімпіада
Антон Коль / Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Плавець Антон Коль приніс Україні першу медаль на Паралімпіаді-2024. Український спортсмен здобув “срібло” у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1 (плавці з важкими порушеннями рухових функцій).

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Для Коля Паралімпіада-2024 стала третьою у кар’єрі. Українець дебютував на Паралімпійських іграх у Ріо-2016, де став дворазовим бронзовим призером: посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині. А у Токіо-2020 покращив результат в обох дисциплінах — виборов дві срібні медалі.

На Паралімпіаді-2024 34-річний Коль відібрався до фіналу автоматично. І був одним з семи спортсменів, що боролися за медалі цього класу на цій дистанції. У фіналі Коль майже всю дистанцію плив на третьому місці, поступаючись італійцю Франческо Беттелі. Однак на останніх 20 метрах дистанції випередив суперника та став срібним призером змагань.


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