Україна здобула перше золото на Паралімпіаді-2024

Український спортсмен з Маріуполя Олександр Комаров виграв “золото” в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на Паралімпіаді-2024.

Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

Перші 50 метрів басейну українець подолав із другим часом — поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанції.

Фінішу Олександр Комаров дістався за 1:07.77 хвилини — новий паралімпійський рекорд класу S5. Попередній топрезультат з Лондона-2012 зберігав бразилець Даніель Діаш — 1:09.35 хвилини.

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