Україна здобула перше золото на Паралімпіаді-2024

Український спортсмен з Маріуполя Олександр Комаров виграв “золото” в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на Паралімпіаді-2024.
Про це повідомляє “Суспільне спорт”.
Перші 50 метрів басейну українець подолав із другим часом — поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанції.
Фінішу Олександр Комаров дістався за 1:07.77 хвилини — новий паралімпійський рекорд класу S5. Попередній топрезультат з Лондона-2012 зберігав бразилець Даніель Діаш — 1:09.35 хвилини.
Всі медалі України на Паралімпіаді-2024
- “Золото”: Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)
- “Срібло”: Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38)
- “Бронза”: Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)