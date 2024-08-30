Спорт

Україна здобула перше золото на Паралімпіаді-2024
30 Серпня 2024 19:04
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олімпіада
Олександр Комаров на Паралімпіаді-2024 / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Український спортсмен з Маріуполя Олександр Комаров виграв “золото” в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на Паралімпіаді-2024.

Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

Перші 50 метрів басейну українець подолав із другим часом — поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанції.

Фінішу Олександр Комаров дістався за 1:07.77 хвилини — новий паралімпійський рекорд класу S5. Попередній топрезультат з Лондона-2012 зберігав бразилець Даніель Діаш — 1:09.35 хвилини.

Всі медалі України на Паралімпіаді-2024

  • “Золото”: Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)
  • “Срібло”: Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38)
  • “Бронза”: Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

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