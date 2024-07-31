Україна здатна виробляти понад три мільйони дронів на рік, – Мінстратегпром

Україна здатна виробляти понад три мільйони дронів на рік. Для цього держава має достатні виробничі спроможності та співпрацю з міжнародними партнерами.

Про це під час хакатону від Brave1 Precision розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр, передає “Суспільне”.

“В нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування”, — каже Гвоздяр.

За її словами, держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. перемовини ведуться й з іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством.

“Ми достатньо розвинули за рахунок як державних, так і приватних потужностей, щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів – зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів”, — сказала Гвоздяр.

Нині Мінстратег опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську. Далі обговорюватиметься питання їх уніфікації. Гвоздяр додала, що під різні потреби потрібні різні дрони.