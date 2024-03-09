Україна збільшує обсяги експорту електроенергії – Міненерго

Україна нарощує обсяги експорту електроенергії. Якщо у лютому країна продала сусідам 64 тисячі МВт∙год електроенергії, то лише за 6 днів березня – 57 тисяч МВт∙год.

Про це повідомила заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

Окрім цього, за потреби надлишки електроенергії передавалися як аварійна допомога сусідній Польщі.

Це стало можливим завдяки наймасштабнішій в історії України ремонтній кампанії на об’єктах енергетики, під час якої до енергосистеми було додано 3 ГВт генеруючих потужностей.

«За понад 120 днів опалювального сезону ми лише 8 разів зверталася по так звану аварійну допомогу, коли екстрено отримували електроенергію від країн-сусідів. Водночас 12 разів ми надавали таку допомогу», – сказала Гринчук, коментуючи інформацію про обсяги аварійної допомоги між країнами.

Завдяки збільшенню потужностей генерації в енергосистемі фіксується профіцит електроенергії. Це дає змогу наростити обсяги експорту – наразі країна передає електроенергію до 5 країн. Також завдяки профіциту АТ «НАЕК «Енергоатом» на 5 діб раніше запланованого строку вивело у плановий ремонт один з блоків АЕС.