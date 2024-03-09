Економіка

Україна збільшує обсяги експорту електроенергії – Міненерго

9 Березня 2024 18:04
читать на русском →
енергетика
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Україна нарощує обсяги експорту електроенергії. Якщо у лютому країна продала сусідам 64 тисячі МВт∙год електроенергії, то лише за 6 днів березня – 57 тисяч МВт∙год.

Про це повідомила заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

Окрім цього, за потреби надлишки електроенергії передавалися як аварійна допомога сусідній Польщі.

Це стало можливим завдяки наймасштабнішій в історії України ремонтній кампанії на об’єктах енергетики, під час якої до енергосистеми було додано 3 ГВт генеруючих потужностей.

«За понад 120 днів опалювального сезону ми лише 8 разів зверталася по так звану аварійну допомогу, коли екстрено отримували електроенергію від країн-сусідів. Водночас 12 разів ми надавали таку допомогу», – сказала Гринчук, коментуючи інформацію про обсяги аварійної допомоги між країнами.

Завдяки збільшенню потужностей генерації в енергосистемі фіксується профіцит електроенергії. Це дає змогу наростити обсяги експорту – наразі країна передає електроенергію до 5 країн. Також завдяки профіциту АТ «НАЕК «Енергоатом» на 5 діб раніше запланованого строку вивело у плановий ремонт один з блоків АЕС.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Березня 2024 19:29

Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень – Генштаб
9 Березня 2024 17:43

Foreign Affairs: Час для України спливає
9 Березня 2024 16:37

Британія хоче отримати Taurus, щоб передати Україні більше Storm Shadow
9 Березня 2024 15:12

В Офісі президента назвали імена лауреатів Шевченківської премії
9 Березня 2024 14:18

США погрожує відрізати Raiffeisen Bank від своєї фінансової системи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки