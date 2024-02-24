Україна заздалегідь отримала дані про напад росії 24 лютого 2022 року, – Буданов

В ексклюзивному інтерв’ю для The Telegraph начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів про роль та розбудову спецслужби під час повномасштабного вторгнення росії.
У телеграм-каналі Головного управління розвідки оприлюднено тезиси цього інтерв’ю.
- З початком війни ми значно збільшили свій штат. Максимальному збільшенню підлягали бойові, оперативно-бойові підрозділи та технічна розвідка. Значно підсилили напрямок кіберрозвідки;
- У зв’язку зі зростанням обсягів здобутої інформації українська спецслужба зміцнила аналітичний напрямок та впровадила засновані на штучному інтелекті нові сервіси для технічної обробки даних;
- Також Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів. Наприклад, для нас критично важливою часто є інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Ця допомога є неоціненною для нас;
- Ми допомагаємо партизанським угрупованням, які діють на території РФ, підтримуємо їх, взаємодіємо з ними, інколи висловлюємо свої прохання або ставимо певні завдання. Але це не таке масове явище, як інколи здається;
- Серйозну роль у процесі протистояння з терористичною росією відіграє агентура: під час війни на неї покладено завдання не лише здобувати інформацію, а й здійснювати спеціальні активні заходи;
- Завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад росії 24 лютого 2022 року.
- Якби ми покладалися виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то ми б не були готові, не зрозуміли б, що буде відбуватися вторгнення, і не встигли б підготуватись.