Політика

Україна заздалегідь отримала дані про напад росії 24 лютого 2022 року, – Буданов

24 Лютого 2024 12:12
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гур, буданов
Голова української розвідки Кирило Буданов / Фото ABC

В ексклюзивному інтерв’ю для The Telegraph начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів про роль та розбудову спецслужби під час повномасштабного вторгнення росії.

У телеграм-каналі Головного управління розвідки оприлюднено тезиси цього інтерв’ю.

  • З початком війни ми значно збільшили свій штат. Максимальному збільшенню підлягали бойові, оперативно-бойові підрозділи та технічна розвідка. Значно підсилили напрямок кіберрозвідки;
  • У зв’язку зі зростанням обсягів здобутої інформації українська спецслужба зміцнила аналітичний напрямок та впровадила засновані на штучному інтелекті нові сервіси для технічної обробки даних;
  • Також Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів. Наприклад, для нас критично важливою часто є інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Ця допомога є неоціненною для нас;
  • Ми допомагаємо партизанським угрупованням, які діють на території РФ, підтримуємо їх, взаємодіємо з ними, інколи висловлюємо свої прохання або ставимо певні завдання. Але це не таке масове явище, як інколи здається;
  • Серйозну роль у процесі протистояння з терористичною росією відіграє агентура: під час війни на неї покладено завдання не лише здобувати інформацію, а й здійснювати спеціальні активні заходи;
  • Завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад росії 24 лютого 2022 року.
  • Якби ми покладалися виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то ми б не були готові, не зрозуміли б, що буде відбуватися вторгнення, і не встигли б підготуватись.

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