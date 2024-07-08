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Україна завершила випробування вітчизняних 155-мм снарядів та готується до їх серійного виробництва
8 Липня 2024 15:58
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Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм / Фото: Радіо Свобода

“Укроборонпром” завершив випробування артилерійських 155-мм боєприпасів та готується до їх серійного виробництва у другій половині 2024 року.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на матеріал “Радіо Свобода”.

Після початку повномасштабної війни Україна вперше за часів незалежності розпочала масове виробництво артилерійських боєприпасів та у 2024 році вийшла на потужності у кілька десятків тисяч снарядів на місяць.

Однак зараз, обговорюючи випуск боєприпасів, мова йде лише про снаряди радянських калібрів у той час  як Сили оборони стрімко переходять на калібри стандарту НАТО.

Виконуючи запит, українська оборонна промисловість уже завершила випробування власних 155-мм снарядів і, за даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, планує розпочати їх масове виробництво у другій половині 2024 року.

“Перша партія вже виготовлена. Триває активна робота на кількох державних та приватних підприємствах ОПК (оборонно-промисловий комплекс) задля налагодження масового виробництва снарядів калібру 155 мм”, – повідомили представники «Укроборонпрому».

В “Укроборонпромі” наголосили, що снаряди калібру 155 мм українського виробництва будуть сумісні з усіма артилерійськими системами того ж калібру.


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