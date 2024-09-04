Україна завершила реструктуризацію єврооблігацій  і скоротила борг на близько 9 млрд доларів

Україна завершила реструктуризацію державних облігацій та гарантованих державою єврооблігацій на суму 20,5 млрд доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

“Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю 15,2 млрд доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Мінфіні, в результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько 9 млрд доларів США.