Економіка

Україна завершила реструктуризацію єврооблігацій  і скоротила борг на близько 9 млрд доларів
4 Вересня 2024 15:45
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Україна завершила реструктуризацію державних облігацій та гарантованих державою єврооблігацій на суму 20,5 млрд доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

“Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю 15,2 млрд доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Мінфіні, в результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько 9 млрд доларів США.


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