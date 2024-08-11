Спорт

Україна завершила ОІ в Парижі з 12 медалями. Гірше було тільки в Ріо
11 Серпня 2024 14:25
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олімпіада
Церемонія відкриття XXXIII Літніх Олімпійських ігор у Парижі / Фото НОК

Збірна України завершила виступ на Олімпійських іграх у Парижі.

На рахунку українських спортсменів 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.

Володарі олімпійських нагород / Інфографіка Суспільне Спорт

Лише на Олімпіаді в Ріо-2016 Україна показала гірший результат за кількістю медалей, тоді їх було 11.

Що стосується золотих медалей, то Україна перевершила свій результат на Іграх у Токіо-2020 (1 золота медаль) і в Ріо-2016 (2). На Олімпіаді в Сіднеї-2000 збірна України також завоювала 3 «золота», але в сумі тоді було 23 медалі.

Загалом за всю історію виступів на літніх Олімпіадах Україна завоювала 151 нагороду.


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