Політика

Україна засудила силовий розгін протестів у Грузії та відмову від переговорів щодо вступу в ЄС
29 Листопада 2024 14:24
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грузія, мзс
Протести у Грузії / Фото: Paper Kartuli

Міністерство закордонних справ України засудило застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі та висловило розчарування рішенням уряду Грузії призупинити переговори щодо вступу в ЄС.  

У заяві МЗС України зазначено, що влада Грузії повинна поважати право своїх громадян на мирні протестні акції та утримуватися від насильства. Українська сторона підкреслила, що загострення внутрішньополітичної ситуації в країні стало наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня.  

Також в Україні висловили стурбованість з приводу рішення Тбілісі призупинити переговори щодо вступу в ЄС. МЗС зауважило, що це рішення та насильство проти протестувальників свідчать про згортання демократичних процесів у Грузії на користь Москви.

Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Це рішення стало причиною нових протестів у країні, під час яких поліція застосувала водомети та перцевий газ, внаслідок чого постраждали десятки людей. Правоохоронці затримали щонайменше 43 протестувальників.


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