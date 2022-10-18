Україна запрошує експертів ООН дослідити іранські безпілотники

Україна запросила експертів Організації Об’єднаних Націй перевірити безпілотники іранського походження, які Росія використовує для нападу на українські цілі в порушення резолюції Ради Безпеки. Про це йдеться в листі, який є у розпорядженні Reuters.

У понеділок Росія запустила десятки дронів-камікадзе або безпілотних літальних апаратів на Україну, вразивши енергетичну інфраструктуру та вбивши п’ятьох людей у Києві.

“Україна стверджує, що це ударні безпілотники Shahed-136 іранського виробництва – боєприпаси, що пересуваються, летять до цілі, а потім різко падають та детонують при зіткненні. У вівторок Київ припинив відносини з Іраном через їх використання.

Тегеран заперечує постачання безпілотників Москві, а Кремль не коментує цю інформацію. Вашингтон вважає заперечення Іраном брехнею”, – пише агенство.