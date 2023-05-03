Політика

Україна заперечує причетність до атаки безпілотників на Кремль

3 Травня 2023 16:12
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кремль

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров спростував причетність України до атаки на Кремль.

“У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, але, як неодноразово заявляв президент Зеленський, всі наявні сили та кошти Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих”, – заявив Нікіфоров.

Як повідомлялося, сьогодні було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента РФ, Путін не постраждав, повідомляють у Кремлі.

«Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає», – заявив Кремль.


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