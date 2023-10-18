Україна закриє щонайменше 30% міжнародних автобусних маршрутів

Міністерство інфраструктури скасує щонайменше 30% міжнародних автобусних пасажирських маршрутів.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, закрито вже 280 маршрутів — до Польщі та Росії. У листопаді на змішаній комісії з Молдовою буде скасовано всі маршрути, які не зійшлися. Аналогічним чином міністерство працює з Румунією, Чехією та іншими країнами. За оцінками Деркача, щонайменше 30% усіх маршрутів буде скасовано.

Деркач відзначив, що згідно з вимогами законодавства, перевізник для виконання міжнародного маршруту повинен мати партнера з іншої країни.

«Без такого паритетного партнера він або їздить на внутрішніх маршрутах у межах країни, або взагалі не їздить. Ми звернулися із відповідними запитами до сусідніх країн (Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови) і з’ясовуємо, яка кількість перевізників, яким було видано дозволи, до них взагалі не зверталася, тобто не мають такого партнера. Офіційно в нас є повноваження такі маршрути закривати», — заявив Деркач.

Він уточнив, що наразі здійснюється верифікація маршрутів із Молдовою — питання є до приблизно 40 маршрутів.