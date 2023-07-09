Економіка

Україна за місяць виробила більше снарядів, ніж за весь минулий рік

9 Липня 2023 20:42
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зброя

Українська оборонна галузь у червні 2023 року виробила більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

При цьому він назвав «секретом», скільки саме було виготовлено мінометних і артилерійських снарядів.

«Я б не сказав, що нам вдалося збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало. Ми маємо бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета — зробити Україну арсеналом вільного світу», – сказав Камишін.

Камишін також розповів, що почав зі снарядів і мінометів, оскільки вони є центральними у битві, яку він називає «Другою світовою війною з безпілотниками».

Зазначається, що зараз в Україні нарощується внутрішній випуск боєприпасів. Також швидше почали сходити з конвеєрів і українські протитанкові комплекси «Стугна-П».

За словами міністра, збільшення виробництва танків і бронетехніки є наступним пріоритетом, але це займе 3-6 місяців, щоб принести результат.

У довгостроковій перспективі Камишін хоче зробити Україну передовим виробником зброї та використати це розширення для посилення відновлення економіки, яка минулого року скоротилася майже на третину.

Він заохочує іноземних виробників приїхати в Україну під час війни, де низькі витрати, виробничі потужності переміщуються та відновлюються впродовж кількох місяців, і іноземні компанії можуть використовувати щоденний бойовий досвід для модернізації своєї зброї.


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