Політика

Україна вже стала членом ЄС, потрібно лише інституційно це оформити, – Боррель

19 Лютого 2023 20:27
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єс, боррель

Україна вже стала членом Євросоюзу, потрібно лише інституційно це оформити.

Таку заяву зробив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час Мюнхенської безпекової конференції.

Він зазначив, що для цього ЄС має змінити процедурні правила, повідомляють Факти.

“Це змінить розміри Європи. Коли ти переходиш із 27 членів до 33, для цього потрібні адаптовані правила прийняття рішення”, – сказав Боррель. 

Також дипломат наголосив, що це буде складна робота, бо ще до війни в Україні були численні проблеми. 

“Україна має трансформувати свої структури, протистояти корупції та розвивати економіку –все це зараз зруйновано. Вони мають провести роботу, а ми їм допоможемо та проведемо роботу зі свого боку. Подобається це комусь чи ні”, – заявив глава дипломатії. 

Також Боррель заявив, що у березні міністри ЄС проведуть термінову зустріч для того, щоб прискорити розв’язання проблем з боєприпасами для України.


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