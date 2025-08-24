”Україна вже не жертва, вона боєць”. Зеленський виступив на Майдані у День Незалежності

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у 34-й День Незалежності, виступивши на Майдані в Києві. У промові він назвав незалежність не парадом, а щоденною боротьбою — на фронті, у лікарнях, в укриттях і на заводах.

Зеленський підкреслив, що Україна вистояла у війні з Росією й довела світові: «Ми не жертва, ми боєць. Україна не просить — вона пропонує союзництво й найкращу армію Європи».

Він заявив, що незалежність загартовується у бою, а майбутнє держави вирішуватимуть самі українці: «Нам потрібен ЄС, але ми потрібні йому не менше». Президент додав, що країна вже не буде «бідною родичкою», а рівним союзником, якого чують і з яким рахуються.

Зеленський згадав про жертви війни та подякував кожному, хто тримає країну — від воїнів і волонтерів до вчителів і лікарів. «Україна не чекає жестів доброї волі, вона має власну волю», — сказав він, наголосивши, що справедливий мир буде досягнутий, а гарантії безпеки зроблять Україну недосяжною для нових агресій.

«Ми будуємо країну, де наші діти й онуки святкуватимуть День Незалежності в мирі й упевненості в майбутньому», — завершив Зеленський.