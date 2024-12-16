Україна випустила близько сотні крилатих ракет “Пекло”

Українська крилата ракета “Пекло” перейшла у серійне виробництво. За останні три місяці компанія-виробник випустила приблизно 100 одиниць цієї зброї.

Про це повідомляє видання ЕП.

Зазначається, що після завершення розробки та кодифікації “Пекло” відразу почали виготовляти серійно. Контракти на виробництво укладають ті ж підрозділи, які займаються далекобійними безпілотниками.

Наразі виробник продовжує збільшувати потужності виробництва. Хоча точна вартість ракети не розголошується, відомо, що вона буде дешевшою за український дрон-камікадзе “Лютий”.