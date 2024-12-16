Суспільство

Україна випустила близько сотні крилатих ракет “Пекло”
16 Грудня 2024 10:41
читать на русском →
ракети
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Українська крилата ракета “Пекло” перейшла у серійне виробництво. За останні три місяці компанія-виробник випустила приблизно 100 одиниць цієї зброї.

Про це повідомляє видання ЕП.

Зазначається, що після завершення розробки та кодифікації “Пекло” відразу почали виготовляти серійно. Контракти на виробництво укладають ті ж підрозділи, які займаються далекобійними безпілотниками.

Наразі виробник продовжує збільшувати потужності виробництва. Хоча точна вартість ракети не розголошується, відомо, що вона буде дешевшою за український дрон-камікадзе “Лютий”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Грудня 2024 09:28

Блінкен і Леммі обговорили посилення військової допомоги Україні
16 Грудня 2024 08:53

Сили ППО за ніч збили 27 російських дронів
16 Грудня 2024 08:33

Туреччина виразила готовність підтримати нову владу Сирії
16 Грудня 2024 07:34

Сили оборони витіснили окупантів з Колісниківки на Харківщині – DeepState
15 Грудня 2024 20:28

Українцям перераховано 4,5 мільярда гривень за програмою “єПідтримка”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки