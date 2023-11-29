Політика

Україна виконала “майже” всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС — президентка ЄК

29 Листопада 2023 10:32
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Євросоюз

Україна виконала майже всі вимоги, висунуті ЄС для початку переговорів про вступ, напередодні ключового саміту Ради Європейського союзу у грудні.

Про це в інтерв’ю Politico заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Побачити глибокі та структурні реформи, які Україна проводить, ведучи екзистенційну війну, для мене справляє глибоке враження. Вони виконали всі необхідні вимоги для майже всіх семи кроків, які ми просили їх зробити… коли вони стали країною-кандидатом”, — сказала фон дер Ляєн.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Очікується, що ЄС оголосить про відкриття переговорів про вступ України після саміту європейських лідерів у Брюсселі в середині грудня. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.


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