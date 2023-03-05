Україна виходить з опалювального сезону з достатніми запасами енергоресурсів, – Галущенко

Росія задіяла безпрецедентні сили, сподіваючись залишити українців і залишити нас без світла, водо- та теплопостачання та із зруйнованою енергетикою. Плани ворога зазнали краху, і на завершення опалювального сезону Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля, а головне – досвідом та підтримкою потужної міжнародної коаліції.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час розширеного засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Очільник Міненерго повідомив, що воєнний вплив на українську енергосистему зі сторони агресора був і залишається безпрецедентним. Загалом з жовтня минулого року по енергетичній інфраструктурі росією було здійснено 31 повітряну атаку, з яких 14 масовані ракетні удари і 17 – атаки групами дронів-камікадзе. Були вражені ключові енергетичні об’єкти – теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанції системи передачі. Крім того, на сьогодні частина генеруючих потужностей перебуває під тимчасовою окупацією.

“Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої і трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку – це понад 80 % абонентів”, – повідомив Міністр.

Українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною, забезпечити основні потреби об’єктів критичної інфраструктури і черговість електропостачання для всіх інших категорій споживачів.

Міністр підкреслив, що вже 21 день поспіль в енергосистемі забезпечується баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів. Це було досягнуто за рахунок дострокового завершення ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативного відновлення низки енергоблоків теплової генерації, сприятливих метеорологічних умов, зростання виробництва електричної енергії на ГЕС та збільшення генерації на сонячних електростанціях.

“Ми виходимо із складної зими повністю забезпечені паливом – станом на 03.03.2023 запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тис. тонн. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 млрд м3 (близько до торішніх обсягів)”, – зазначив Герман Галущенко.

Очільник Міненерго наголосив, що вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону. Зокрема проводяться ремонти пошкоджених генеруючих потужностей, які доцільно відновлювати. Здійснюється відновлення системи передачі і систем розподілу, реалізуються проекти з будівництва малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах.

Також передбачається активний розвиток відновлюваної енергетики, як промислових об’єктів, так і малої відновлюваної генерації на стороні споживачів. Крім того, плануються державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення для критичної інфраструктури і домогосподарств невеликої потужності, які передбачають встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання енергії, з відповідним гібридним інвертором, який може працювати як в автономному режимі, так і в рамках синхронізації з мережею.