Економіка

Україна виділила 1,2 трильйона гривень на оборону за перші вісім місяців 2024 року – Мінфін
30 Вересня 2024 21:42
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гроші, оборона
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З січня по серпень 2024 року держава спрямувала на сектор безпеки та оборони 1,2 трлн грн із державного бюджету. Зокрема, у серпні на ці потреби було витрачено 152 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів України у Фейсбуці

“Видатки загального фонду держбюджету на безпеку і оборону за січень-серпень 2024 року склали 1,2 трлн гривень, що становить 57,4% від усіх видатків загального фонду”, – зазначається у повідомленні відомства.

Міністерство підкреслює, що кошти були спрямовані на різноманітні потреби, включаючи:

  • Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських
  • Придбання військової та спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів
  • Закупівлю продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту
  • Забезпечення пально-мастильними матеріалами та продуктами харчування
  • Медичне забезпечення
  • Інші витрати для підтримки діяльності відповідних органів та формувань

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