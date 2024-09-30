Україна виділила 1,2 трильйона гривень на оборону за перші вісім місяців 2024 року – Мінфін

З січня по серпень 2024 року держава спрямувала на сектор безпеки та оборони 1,2 трлн грн із державного бюджету. Зокрема, у серпні на ці потреби було витрачено 152 млрд грн.
Про це повідомило Міністерство фінансів України у Фейсбуці.
“Видатки загального фонду держбюджету на безпеку і оборону за січень-серпень 2024 року склали 1,2 трлн гривень, що становить 57,4% від усіх видатків загального фонду”, – зазначається у повідомленні відомства.
Міністерство підкреслює, що кошти були спрямовані на різноманітні потреби, включаючи:
- Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських
- Придбання військової та спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів
- Закупівлю продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту
- Забезпечення пально-мастильними матеріалами та продуктами харчування
- Медичне забезпечення
- Інші витрати для підтримки діяльності відповідних органів та формувань