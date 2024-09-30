Україна виділила 1,2 трильйона гривень на оборону за перші вісім місяців 2024 року – Мінфін

З січня по серпень 2024 року держава спрямувала на сектор безпеки та оборони 1,2 трлн грн із державного бюджету. Зокрема, у серпні на ці потреби було витрачено 152 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів України у Фейсбуці.

“Видатки загального фонду держбюджету на безпеку і оборону за січень-серпень 2024 року склали 1,2 трлн гривень, що становить 57,4% від усіх видатків загального фонду”, – зазначається у повідомленні відомства.

Міністерство підкреслює, що кошти були спрямовані на різноманітні потреби, включаючи: