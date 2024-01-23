Спорт

Україна виборола першу медаль на юнацькій Олімпіаді-2024

23 Січня 2024 11:28
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олімпіада

Україна виборола першу медаль на юнацькій зимовій Олімпіаді-2024, яка триває у Південній Кореї.

Першу нагороду Україні на турнірі принесла біатлоністка Поліна Пуцко, яка виборола бронзу у спринті на 6 км.

17-річна українка пропустила вперед Елу Север (Словенія) та Карлотту Гаутеро (Італія).

Зазначимо, що загалом для України це четверта медаль в історії юнацьких Олімпіад – 1 золото, 1 срібло та 2 бронзи.

Зимова юнацька Олімпіада триває з 19 січня до 1 лютого в провінції Канвондо, Південна Корея.

Загалом на цих престижних юнацьких змаганнях Україну представляють 44 спортсмени.


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