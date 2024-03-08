Спорт

Україна встановила національний рекорд зимових Дефлімпійських ігор за кількістю медалей

8 Березня 2024 12:35
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Лижники Дмитро Мажаєв, Руслан Денисенко та Володимир Пишняк на п'єдесталі Дефлімпіади-2023 / Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine

Збірна України здобула ще чотири нагороди на зимових Дефлімпійських іграх, що тривають у турецькому Ерзурумі. Упродовж дня “синьо-жовті” завоювали два “золота” та по одному “сріблу” й “бронзі” в лижних перегонах.

Загалом за п’ять днів команда виборола вже 14 нагород: сім золотих, чотири срібні та три бронзові. Тим самим українці встановили національний рекорд за кількістю медалей на зимових Дефлімпіадах, перевершивши показник минулих Ігор-2019, які збірна завершила з 11 нагородами.

На екваторі змагань Україна зберігає проміжне перше місце в медальному заліку. До топ-3 також входять Китай (3+5+5) та Польща (3+2+0).


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