Україна вперше проголосувала проти зняття ембарго США з Куби та закриває посольство в Гавані

У Міністерстві закордонних справ України офіційно повідомили про намір закрити посольство в Гавані й знизити рівень дипломатичних відносин з Кубою. Причина – підтримка Росії у війні проти України.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.

За словами Сибіги, сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про необхідність припинення американської блокади Куби, маючи серйозні підстави: раніше кубинський президент бажав російському диктатору Володимиру Путіну “успіхів” в його агресивній війні проти України.

“Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані й знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу – ми поважаємо його право жити в процвітанні”, – зазначив глава МЗС.

Голос України проти резолюції спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії, адже тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі.

“Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії й має бути засуджене найрішучішим чином. Україна завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі й принципи Статуту ООН”, – зазначив Сибіга.

Як раніше повідомляв керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, Генеральна асамблея ООН сьогодні, 29 жовтня, розглянула щорічну резолюцію щодо зняття ембарго США з Куби. Україна вперше проголосувала проти. За словами Єрмака, причина – уряд Куби став стратегічним активом Росії, підтримуючи її війну проти України.