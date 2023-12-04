Україна вперше почала виробляти по шість САУ “Богдана” на місяць, – Зеленський

Україна отримала дефіцитні ракети до наявних систем ППО і нові, сучасні зенітні комплекси. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради.

Він висловив вдячність друзям України і сказав, що виконання важливих оборонних домовленостей триває. Також є результати нарощування власного виробництва.

“Уперше вийшли на показник шість «Богдан» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще”, – сказав він.

Працює і “зерновий коридор” – перевищили позначку 7 млн тонн вантажів.

“Також отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні. Херсон. Надзвичайні служби, ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто”, – додав Зеленський.