Політика

Україна восени проведе міжнародний оборонний форум для виробників зброї – Кулеба

28 Серпня 2023 17:16
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зброя, мзс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму, на який уже запрошено сотні виробників зброї з усього світу, пише “Радіо Свобода” в понеділок.

“Україна збільшила виробництво озброєння в кілька разів. Восени цього року відбудеться перший Оборонний Форум. Сотні світових виробників зброї запрошені до участі. Українські компанії візьмуть участь. Я запрошую і чеські компанії долучитись”, – сказав Кулеба, виступаючи перед співробітниками Міністерства закордонних справ Чехії в присутності чеського колеги Яна Ліпавського.

Він також наголосив, що Україна зацікавлена не лише в іноземній зброї, а й у спільному виробництві озброєнь. “Це ситуація, від якої виграють усі”, – сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба перебуває в Чехії з візитом у рамках підготовки до парламентського саміту Кримської платформи, який має відбутися в Празі в жовтні.


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