Україна відзначає День захисників і захисниць

У вівторок, 1 жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, українці відмічають День захисників і захисниць України та День козацтва.

День захисників і захисниць України – це державне свято, засноване 14 жовтня 2014 року указом президента як День захисника України. 14 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила рішення перейменувати свято на День захисників і захисниць України. Традиційно його відзначали 14 жовтня, але з 2023 року через реформу церковного календаря святкування перенесли на 1 жовтня.

Цього дня також відзначають День українського козацтва, заснований у 1999 році. Козаки вважали Покрову своєю покровителькою, а це свято підкреслює значущість козацьких традицій у формуванні національної ідентичності України.

Сьогодні, у День захисників і захисниць України, по всій країні пройде масштабна хвилина мовчання вшанування пам’яті полеглих воїнів.

Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о дев’ятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

На Хрещатику та Майдані Незалежності рух транспорту зупинять орієнтовно на 10 хвилин.

“Міська влада закликає киян та гостей столиці долучитися до вшанування пам’яті загиблих героїв і зупинитися о 09:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України”, – йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.