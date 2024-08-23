Економіка

Україна відновлює експорт електроенергії
23 Серпня 2024 16:05
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електроенергія
Ілюстративне фото / Укренерго

Україна з 25 серпня планує відновити експорт електроенергії до Європи. Як пояснили в Укренерго, це обумовлено профіцитом потужності в енергосистемі.

“В Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці – суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції”, – йдеться у повідомленні.

Як пояснює Укренерго, задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. Способів подолання профіциту може бути два:

  • обмеження генерації українських сонячних електростанцій;
  • відновлення експорту електроенергії в денні години.

“Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії”, – додали в Укренерго.

Водночас енергетики зауважили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.

У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде. 


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