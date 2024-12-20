Україна відкриє два нові консульства у Польщі

Міністерство закордонних справ України планує відкрити додаткові консульські установи у польських містах Жешув та Познань, а також розширити консульську мережу в Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрія Сибіги під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, Польща є домом для однієї з найбільших українських громад за кордоном, до якої входять як автохтонні українці, так і вимушені переселенці.

“Йдеться приблизно про 1 мільйон осіб. Ми плануємо зміцнити нашу консульську присутність у Польщі, відкривши два нові консульства – у Жешуві та Познані. Крім того, наше консульство в Гданську буде підвищене до статусу Генерального консульства”, – зазначив Сибіга.

Також він повідомив про наміри розширити консульську мережу у країнах з найбільшою кількістю українських громадян, зокрема в Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції.