Україна веде переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T, – Кулеба

Україна веде активні переговори щодо двох батарей ЗРК Patriot та однієї SAMP-T. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час ефіру телемарафону, пише РБК-Україна.

“Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про 2 батареї Patriot та одну батарею SAMP-T”, — заявив міністр.

Він зазначив, що якби зараз була готовність країн, які мають ці системи, нам їх передати, то це було б питання тижнів і Україна б могла їх отримати.