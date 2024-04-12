Політика

Україна веде переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T, – Кулеба

12 Квітня 2024 21:21
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мзс, ппо
ЗРК MIM-104 Patriot в аеропорту Жешув, Польща / Фото: Getty Images

Україна веде активні переговори щодо двох батарей ЗРК Patriot та однієї SAMP-T. Про це заявив міністр  закордонних справ Дмитро Кулеба під час ефіру телемарафону, пише РБК-Україна.

“Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про 2 батареї Patriot та одну батарею SAMP-T”, — заявив міністр.

Він зазначив, що якби зараз була готовність країн, які мають ці системи, нам їх передати, то це було б питання тижнів і Україна б могла їх отримати.


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