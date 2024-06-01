Україна вдвічі збільшила експорт заморожених овочів

За перший квартал цього року експорт заморожених овочів з України збільшився більш ніж удвічі порівняно з тим же періодом минулого року і досяг 2200 тонн, принісши понад $2,7 млн експортної виручки, повідомляє LIGA.net з посиланням на EastFruit.

Основними товарами були заморожені цвітна капуста, броколі та цукрова кукурудза. А головними покупцями виступають Німеччина, Ізраїль, Бельгія, Італія, Польща, Франція та Румунія.

“Зростання експорту овочевого заморожування, хоча це може здатися для багатьох дивним, є прямим наслідком бурхливого розвитку вирощування ягід в Україні. Після того, як в Україні різко зросло виробництво малини, інвестори почали вкладати кошти в нові підприємства із заморожування цієї ягоди. Однак для більш ефективного використання обладнання, потужностей зі зберігання замороженої продукції та маркетингу, багато хто почав розширювати асортимент виробленої продукції, поступово включаючи до нього інші ягоди, фрукти та навіть овочі. Це дозволяє вже кілька років поспіль підвищувати обсяги експорту заморожених овочів”, – говорить Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

При цьому він наголосив, що Україна перебуває лише на початку шляху розвитку цієї галузі.

“Варто зауважити, що поки що Україна таки більше імпортує, ніж експортує заморожених овочів, тому актуальним стає питання як підвищення якості продукції, так і подальшого розширення асортименту. Основні недоробки в Україні в сегменті заморозки солодкого перцю, овочевих сумішей та зелені”, — додав Ярмак.